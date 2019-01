la juventus si aggiudica la supercoppa

La partita ha da subito presentato Subito un colpo di scena: Gonzalo Higuain a causa della febbre non scenderà in campo dal primo minuto e si accomoderà in panchina

Il Pipita è ormai ai saluti: andrà al Chelsea nei prossimi giorni, mentre i rossoneri le proveranno tutte per avere subito a gennaio il bomber del Genoa Piatek

Cristiano Ronaldo a caccia del suo primo trofeo in bianconero è lui il protagonista ed assegna il trofeo alla sua squadra. Al 61′ segna dopo varie azioni concitate

Allegri senza Mandzukic aveva un dubbio in attacco, risolto negli ultimi minuti: Douglas Costa nel tridente con Dybala e Ronaldo

In panchina Pinsoglio, Perin, Del Favero, De Sciglio, Khedira, Kean, Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu

In panchina Reina, Donnarumma, Mauri, Higuain, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio, Strinic, Laxalt