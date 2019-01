LA FORZA DI UNA MADRE – INFO DAL MONDO Fonte Corrriere Sera – Gimax

Avava solamente 19 anni, e stava per vivere la gioia più grande della sua vita. Ma ha dovuto scegliere fra la vita di suo figlio e la sua. È morta Brianna Rawlings, la 19enne Australiana malata di leucemia che aveva rifiutato le cure per poter dare alla luce il suo bambino.

Brianna era incinta di 17 settimane quando durante una serie di analisi aveva scoperto di essere malata di leucemia. I medici le avevano detto chiaramente: la scelta era se far nascere il bambino o curarsi. Lei, ha scelto di diventare mamma. Ha scelto di dare alla luce il piccolo Kyden. Durante la gravidanza, le sue condizioni erano andate progressivamente peggiorando. Tanto che i medici avevano deciso di procedere a un cesareo d’urgenza per far nascere il bimbo. Esattamente dodici giorni dopo, Brianna se n’è andata. Si è spenta il 29 dicembre, ma solo ora la famiglia ne ha dato notizia. Aveva compiuto 19 anni da pochi giorni. Il suo bimbo, nato prematuro, sta bene.