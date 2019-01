La Folgore Massa ci crede e vince

In terra salentina i costieri non entrano molto in partita ma poi quando lo fanno non c’è per i galatinesi che si arrendono al tie break

Redazione – Non è stata una trasferta facile della Folgore Massa ma in terra salentina ci crede e vince.

I costieri non entrano molto in partita nei primi due set perché i locali sono ben registrati in difesa e con il muro, mentre nel secondo prese quasi le opportune soluzioni qualcosa di differente si vede all’orizzonte e poi quando entrano in partita non c’è per i galatinesi che si arrendono al tie break.

Una tra le più lunghe trasferte chilometriche che i massesi hanno dovuto affrontare, in un PalaPanico dove non c’era molto pubblico ma che era ‘caliente’. Con dei presupposti non facili da superare eppure si ci è riusciti, anche se il primo parziale ha visto i biancoverdi balbettare perché mister Esposito ha relegato in panchina Fantauzzo reduce dall’infortunio. Al posto scende sul parquet il giovane Cormio che fa quel che può ma la squadra peninsulare non ha la lucidità di avere una reazione efficace, la squadra di mister Stomeo chiude bene a muro ed in difesa prende tutto quello che può ed alla fine la Folgore resta folgorata per 25-18.

Qualcosa si vede di più quando si ritorna nel rettangolo di gioco, stavolta il mister costiero non può fare a meno di buttare nella mischia Fantauzzo che da il suo buon apporto così come il giovane Pontecorvo, al posto di un libero Denza che si rende molto falloso, ma si perde 25-23.

Il terzo parziale è quello di svolta: o si ci rimette in sesto o si cade nel burrone della sconfitta, ma la seconda ipotesi resta tale perché Fantauzzo ritrova la sua vena e da la carica al team biancoverde, che con Ferenciac e Casaro, danno pan per focaccia ai biancocelsti, la gara è avvincente e la Folgore ritorna in partita: 23-25.

L’Olimpia accusa il colpo ed il quarto set le è fatale perché non riesce a rintuzzare la verve dei costieri; Pontecorvo sale in cattedra e sembra essere un veterano per come si muove nelle varie zone del campo, in difesa chiude quasi l’impossibile ed i galatinesi soccombono per 15-25.

Il tie break dirà chi è la vincente di una gara avvincente, il set è giocato a viso aperto, con qualche bel botta e risposta, sia sotto rete che in difesa, l’equilibrio fa la parte del leone inizialmente, ma i vari Cuccaro, Casario e Deserio tolgono i vari desideri ai centrali biancocelesti. La concentrazione ma soprattutto la determinazione sono le armi costiere fatali ai pugliesi che capitolano per 11-15.

Una vittoria sofferta ed in rimonta che da un forte morale in vista del big match al Palatigliana che si giocherà sabato 12 dicembre con l’imbattuta capolista Gis Ottaviano, ci vorrà la migliore Folgore per folgorare i vesuviani.

CAMPIONATO PALLAVOLO 2018/19 – SERIE B/MASCHILE – GIRONE G – 11^ GIORNATA

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA – SNAV FOLGORE MASSA 2-3

(25-18, 25-23, 23-25, 15-25, 11-15)

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA: Musardo, Iaccarino, Durante, Bray, Rossetti, Calò, Persichino, De lorentis, Lotito, Zonno, Petrosino, Buracci, Pierri(L). Coach: Giovanni Stomeo.

SNAV FOLGORE MASSA: Aprea, Casaro, Cuccaro, Deserio, Ferenciac, Cormio, Denza (L), Miccio, Della Mura, Fantauzzo, Pontecorvo, Gargiulo, Esposito. Coach: Nicola Esposito

1° Arbitro: Marcello Rutigliano (Bari). 2° Arbitro: Giuseppe Mastronicola (Bari).

