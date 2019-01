Le previsioni meteo lo avevano detto: il nuovo giorno ci avrebbe accolto con il bianco colore della neve e così è stato La Costiera amalfitana si sveglia con la neve anche se non tantissima e solo nelle parti alte. A Faito di Vico Equense, Agerola, Ravello, Scala e Tramonti, le montagne sopra Amalfi e Positano. Rischi per la circolazione sul Valico di Chiunzi a Tramonti, ma al momento non si segnala ancora nulla di grave salvo i panorami imbiancati . Neve anche a Cava de Tirreni , Salerno e in provincia di Napoli. Le province di Avellino e Benevento sono già innevate da ieri come un pò dappertutto in Campania.

Nessun problema per la viabilità in Costiera amalfitana e penisola sorrentina. Viadotto a Castellammare di Stabia è ancora aperto . Ovviamente le strade in montagna sono leggermente ghiacciate. Pulite e transitabili le strade del comune di Agerola e Tramonti . Attenzione nelle curve e zone d’ombra dove si forma il ghiaccio e nel tratto in discesa da una parte verso Pimonte e Gragnano, dall’altra verso Corbara ed Angri.

Dopo la tenue nevicata della scorsa notte, l’intervento dei volontari di Protezione Civile “Colibrì”, in azione per tutta la notte con mezzi spargisale, ha scongiurato il pericolo di una nuova formazione di ghiaccio, specie sulla Sp2 ed Sp1.

Fra gli eventi che trovate su Positanonews Eventi ricordiamo che in generale sono stati rinviati tutti quelli all’aperto o spostati al chiuso. Quindi, per esempio, il Presepe Vivente a Montepertuso rinviata al 12 e la Tombolata a Piano di Sorrento dell’ASCOM si fa a Villa Fondi.

Da Agerola il Comune fa sapere tramite l’assessore Naclerio

Nel rispetto delle direttive contenute nel Piano Neve vigente, i mezzi spazzaneve e spargisale stanno già operando in maniera prioritaria sulla strada Statale, in modo da garantire le normali condizioni di circolazione. Si raccomandano i cittadini di usare la massima prudenza. Utilizzare la macchina, solo se necessario, e comunque con pneumatici termici o catene da neve a bordo.

Nicola Mammato responsabile della protezione civile sulla zona di Tramonti fa sapere

Buongiorno. Breve aggiornamento sulla viabilità. Si segnala verso il Valico di Chiunzi (sia a scendere in direzione Maiori, sia in direzione Cesarano che in direzione Corbara) la presenza di sottile strato di ghiaccio. Si raccomanda prudenza e l’utilizzo di catene

