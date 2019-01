“La chimica non si spiega…” #uominiedonne Andrea Cerioli sceglie Arianna “Nessuna come te” Andrea Cerioli, a sorpresa, è pronto a scegliere. Succede nella puntata del trono classico di Uomini e donne in onda giovedì 31 gennaio su Canale 5. Peccato che le corteggiatrici Federica e Arianna non sappiano che, di colpo, il tronista è arrivato a una decisione, ed ecco spiegata la loro reazione sbigottita quando, scendendo le scale, leggono sul led: “Oggi Andrea farà la sua scelta”. Si inizia con le clip che riassumono i momenti migliori del ragazzo con le due pretendenti, seguite da quel che Andrea ha fatto dopo la scorsa puntata, ovvero raggiungere Arianna da una amica. “La chimica non si spiega” le dice quando restano soli in giro per la città tra un bacio e l’altro. Gianni Sperti in studio, vedendo la tranquillità di Arianna, si dice basito: “Secondo me sapeva già della scelta di oggi e sa di essere la scelta”, la ragazza replica: “Semplicemente dopo un’esterna così se non mi sceglie è una persona finta”.

La prima ad accomodarsi di fronte a Cerioli è Federica: “La mia premura non è stata quella di far vivere a tutti un percorso, ci sono cose che sono intime e una persona le sente a pelle e sono difficili da spiegare. Credo che tu sia una ragazza molto in gamba, molto carina, sei una persona che merita, so che non sei una stupida, so che sai che non sei la mia scelta”. Con un “In bocca al lupo” la giovane si congeda ed esce dallo studio. Gianni continua ad attaccarlo, ma Tina difende Andrea: “Ha rinunciato al serale, questo dimostra la sua correttezza”.

Andrea Cerioli sceglie Arianna: “Nessuna sarebbe stata te”

È poi il turno di Arianna Cirrincione. “Credo che tu sapessi come sarebbero andate le cose” le dice Andrea, “credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, e niente mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua. Le persone da casa in questo momento forse non ti vogliono bene, non ti conoscono, ma tu dal momento in cui sei scesa hai fatto la differenza, nessuna sarebbe stata te e quindi…”. Arianna rsponde: “Non mi aspettavo che oggi scegliessi ma quando ho visto le due sedie ero contenta perché credevo fortemente che la cosa fosse tra me e te dopo l’ultima esterna che per me ha parlato da sola. La chimica non si spiega, forse non siamo stati bravi a esporlo a tutti ma per me l’importante è che l’abbia capito tu“. Sui due scendono i petali rossi e la coppia appena formata lascia felice il programma di Maria De Filippi.