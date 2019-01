Juventus – Milan la Supercoppa delle polemiche per le donne in Arabia Saudita, il mistero di Higuain

The show must go on… Si giocherà a Gedda oggi alle 18.30 la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Sotto tutti i canali dove si potrà vedere le le probabili formazioni.. Probabili perchè se da una parte Douglas Costa è confermato, Higuain non si è fatto vedere nella foto ricordo con l’ Emiro, è influenzato o cosa? Una sua bizza? Ci sarà come hanno confermato?

Intanto la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita o Emirati Arabi che dir si voglia, per i diritti televisivi, alla faccia delle donne, che devono stare recluse in tribune separate..

Juventus Milan comunque dovrebbe avere il destino già segnato , sembra quasi una pagliacciata da circo, a voler essere eufemistici..

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei bianconeri che nella prima parte di campionato sono stati una vera e propria corazzata.

Ovviamente i rossoneri possono mettere in difficoltà la squadra di Allegri, in particolare perchè si tratta di una partita secca.

Ci si attende, quindi, un match abbastanza equilibrato, giocato a ritmi elevati, con grande intensità e agonismo.

Juventus Milan Probabili Formazioni: dove vedere la finale di Supercoppa Italiana

Allegri si affiderà al 4-3-3 con Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Modulo speculare per Gattuso con Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

La finale di Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Raiplay.n