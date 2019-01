Juventus liquida 2 -0 il Bologna e va ai Quarti di Coppa Italia. Ecco la partita Senza neanche avere bisogno di mettere le marce alte, la Juventus si garantisce un posto ai quarti di finale di Coppa Italia per la dodicesima volta consecutiva. L’ottavo con il Bologna si gioca a ritmi balneari nonostante il clima, con i felsinei che vedono andare in fumo il piano partita di difesa bassa e contropiede dopo una manciata di minuti, senza mai riuscire a portare una minaccia concreta dalle parti di Szczesny. Decidono due gol costruiti sulle debolezze altrui: Bernardeschi punisce uno svarione di Da Costa, Kean un rimpallo in area di rigore.

LA PARTITA – Allegri dà fiducia a Kean al centro dell’attacco, sostenuto da Douglas Costa e Bernardeschi. Benatia dà forfait all’ultimo istante in difesa, Chiellini si posiziona al fianco di Bonucci in una linea difensiva che vede a sinistra Spinazzola, all’esordio in bianconero dal primo minuto dopo il lunghissimo stop per infortunio. Sorprende anche Inzaghi, non tanto nella scelta di lanciare Soriano e Sansone, quanto per la decisione di dare una sorta di ultima chance a Mattia Destro, sin qui molto indietro nelle gerarchie offensive. L’altra novità è Da Costa tra i pali al posto di Skorupski e il pubblico del Dall’Ara ha di che lamentarsi: il vice del polacco travolge Calabresi in uscita alta perdendo il controllo del pallone, Bernardeschi ringrazia e fa 1-0 con un sinistro dal limite a porta vuota. La Juve gestisce al piccolo trotto, la reazione del Bologna è a ritmi ancora più lenti e culmina nella mezza occasione capitata a Dijks nell’unico minuto di recupero: conclusione a lato dopo una corta respinta di De Sciglio su un cross da destra. Nessun cambio di rotta nella ripresa, visto che i campioni d’Italia trovano presto il raddoppio con Kean – tocco di misura a tu per tu con Da Costa dopo un sinistro di Douglas Costa respinto da Helander – e possono continuare ad amministrare. Allegri regala una mezz’ora a Cristiano Ronaldo e un quarto d’ora a Dybala, Inzaghi cerca di ribaltare il match inserendo Orsolini per Mattiello e Palacio per Destro: è una rivoluzione anche tattica che non basta a scalfire la corazzata bianconera, pronta ad approdare ai quarti senza fatica, con un occhio già rivolto alla Supercoppa Italiana.

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2 (0-1)

Bologna (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (24′ st Orsolini), Soriano, Pulgar, Svanberg (18′ st Donsah), Dijks; Destro (32′ st Palacio), Sansone. All.: Inzaghi

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (34′ st Alex Sandro); Emre Can, Pjanic, Khedira; Douglas Costa (32′ st Dybala), Kean (17′ st Ronaldo), Bernardeschi. All.: Allegri

Arbitro: La Penna

Reti: 9′ st Bernardeschi, 4′ st Kean

Ammoniti: Soriano, De Sciglio, Emre Can, Bernardeschi

Recupero: 1′ e 3′

