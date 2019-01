Juve Stabia a Potenza imbattuta, guarda la Serie B

Castellammare di Stabia sta in attesa della serie B. La Juve Stabia fa 0-0 a Potenza nel turno infrasettimanale, ma in casa gialloblù si preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno. Quattro punti in due trasferte consecutive, alla vigilia del derby con la paganese, quattro le reti messe a segno (tutte a Viterbo), nessuna subita, insomma, anche i tre punti che avvicinano il Catania (conquistati senza giocare per l’assenza in campo del Matera), non destano preoccupazione nella corsa promozione. Caserta cerca di gestire le forze, con qualche cambio forzato dai tre incontri in sette giorni, ma contro i lucani Branduani rischia in una sola, vera occasione, ad inizio gare, con la traversa centrata da Coccia al 22’. Per i gialloblù è Canotto, che centra un palo sul tiro ad incrocio che salva la porta di Ioime. Nella ripresa accade ben poco, il pari alla fine accontenta tutti: «Ci abbiamo provato – abbozza Allievi ai microfoni dell’emittente Vivicentro -, ma non siamo riusciti a centrare il successo, ma va bene così. I tifosi – quasi 500 al seguito -? Sono sempre encomiabili per il calore che sanno trasmetterci».