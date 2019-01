Juve Stabia, la denuncia “Dirigenti aggrediti” . C’era anche Manniello da noi conosciuto, dirigente di Castellammare di Stabia con attività sulla costa di Sorrento, già candidato al Senato in Penisola Sorrentina, molta amarezza nel post della società, ma la vittoria di 4 a 0 è stata straordinaria

«La Juve Stabia da sempre si è contraddistinta, indipendentemente dai risultati calcistici, per l’ospitalità e l’accoglienza nei confronti delle dirigenze delle squadre avversarie che si sono recate allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia. Mai nessuna società ospite ha avuto modo di denunziare rischi per la propria incolumità fisica. Lo stesso comportamento, caratterizzato dal rispetto delle persone, è stato riservato alla dirigenza della Viterbese, nel corso della gara di andata, la Juve Stabia, con grande rammarico, è costretta ad evidenziare che la propria dirigenza, presente quest’oggi sugli spalti dello stadio Rocchi di Viterbo, dopo alcuni minuti dall’inizio della gara, per motivi di ordine pubblico, essendo stata aggredita dagli occupanti della stessa, è stata invitata ad abbandonare la tribuna dello stadio per accomodarsi nel settore ospiti, con grave disagio viste le avverse condizioni meteo. Tanto per la necessaria conoscenza ed al fine di sensibilizzare, chi di dovere, a porre in essere i necessari accorgimenti affinché, in futuro, si possa evitare il verificarsi di analoghi comportamenti».