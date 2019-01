Juve Stabia, idea Torromino per l’attacco. Ecco lo specialista delle promozioni

La Juve Stabia sogna la B, ed intorno al club delle Vespe balena con insistenza l’idea dell’arrivo di Giuseppe Torromino, lo specialista delle promozioni in tutte le categorie. Ecco la scheda di Giuseppe Imparato di Metropolis sul possibile colpo di mercato gialloblù.

Chi lo prenda sa che quasi sempre ha buone possibilità di vincere il campionato. L’attaccante del Lecce nella sua carriera ha già nel proprio curriculum 5 promozioni. La più importante per Torromino è senza dubbio quella conquistata con la squadra della sua città, il Crotone, dalla B alla serie A. Un risultato storico per i pitagorici in cui c’è stata anche la firma preziosa di “Hulk” Torromino. E’ stato proprio l’allenatore del Crotone di tre anni fa, Juric, a farlo giocare da esterno d’attacco.

Una intuizione che ha dato anche una svolta alla carriera di Torromino nel pieno della maturità calcistica. L’obiettivo della Juve Stabia è ora un esterno sinistro d’attacco che ama rientrare sul piede destro per poi andare al tiro oppure far segnare i compagni di squadra. Torromino è anche dotato di un buon dribbling nonché di un buon tiro dalla distanza. Tutte qualità che potrebbero essere indispensabili per la Juve Stabia.

Il suo possibile arrivo in maglia gialloblù darebbe a Fabio Caserta un altro giocatore di qualità, di esperienza e che allargherebbe il ventaglio di soluzioni per l’allenatore. Senza dimenticate che Torromino potrebbe giocare anche da prima o seconda punta se dovesse esserci la necessità. Un altro calciatore di esperienza e grosso trascinatore che l’anno scorso ha vinto il campionato col Lecce.

La passata stagione Giuseppe Torromino ha giocato 31 partite con il club pugliese segnando 5 gol aggiungendo la sua quinta promozione in carriera. Quest’anno è stato penalizzato dal modulo di Liverani e Torromino ha giocato solo una manciata di minuti e ora si appresta a cambiare squadra in questa finestra di mercato. L’attaccante è in cerca di una squadra che possa farlo sentire nuovamente importante e chi meglio della Juve Stabia visto che Caserta ha dimostrato di saper gestire benissimo tutti i giocatori in questi due anni in panchina.

E chissà, facendo i dovuti scongiuri, che Torromino non possa aggiungere una sesta promozione in carriera visto che la capolista Juve Stabia è lanciatissima in classifica. A Castellammare i tifosi aspettano il suo arrivo per continuare a sognare.