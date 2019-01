Janson Button annuncia il figlio e annuncia che la Costiera era il posto più romantico

Janson Button, ex pilota di successo della Formula 1, che tutti conosceranno almeno di nome, si è goduto una vacanza, secondo lui la più romantica in assoluto, in Costiera Amalfitana nel 2017 insieme alla sua compagna che ora è in dolce attesa. A 38 anni ha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram che avverrà nell’arco della prossima estate con queste parole, postando tra l’altro un’immagine dell’ecografia del neonato:

“Io e Brittny siamo lieti di annunciare un nuovo membro della famiglia che attualmente corre al primo posto! Guardate come è comodo!”