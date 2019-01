Isola dei Famosi spariti? Sono da Chi l’ha visto? . Nella prima puntata dello show Alessia Marcuzzi, affiancata dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, ha presentato al pubblico i naufraghi.

Alvin ha svelato di essere l’inviato speciale e di aver ingannato tutto il gruppo, mentre Taylor Mega è finita al centro delle polemiche a causa di un video pubblicato su Instagram, in cui afferma che tornerà in Italia fra tre settimane. Dopo aver salutato i telespettatori, la conduttrice ha invitato tutti a seguire le avventure dei naufraghi nel daytime, mentre moltissimi programmi, da Pomeriggio Cinque a Mattino Cinque, si sono occupati del reality.

Peccato che da circa una settimana su Canale Cinque e Mediaset Extra non vengano trasmesse nuove immagini dall’Isola. Non sappiamo cosa sia accaduto ai naufraghi in questi giorni, né cosa stia succedendo in Honduras. Sui canali dedicati al reality continuano ad andare in onda i filmati realizzati a Villa Transito, dove i concorrenti hanno soggiornato prima dell’inizio del gioco. Vediamo dunque Luca Vismara che riferisce alcune affermazioni di Demetra Hampton, Paolo Brosio che spia Taylor Mega mentre si mette la crema e Marina La Rosa che punzecchia i compagni d’avventura.

Per il resto nessuna novità. Il pubblico non ha ancora scoperto quali sono state le prime liti, come è andata la ricerca del cibo, la creazione della capanna sulla spiaggia e l’accensione del fuoco. Anche l’account ufficiale di Instagram è fermo alla messa in onda della prima puntata e non è stato mostrato nulla di nuovo sullo sbarco dei naufraghi. Cosa sta succedendo? Per ora da Mediaset e da Alessia Marcuzzi non è arrivato nessun chiarimento. Per molti il motivo di questo stop imprevisto potrebbe nascondersi in permessi non ancora ottenuti oppure in problemi tecnici.

Per altri a bloccare il reality sarebbe stata un’altra questione: la querela di Francesco Monte nei confronti di Eva Henger per l’ormai celebre cannagate che ha segnato la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.