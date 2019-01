Ischia. Ritrovati migliaia di gamberetti morti sulla spiaggia, si fa spazio l’ipotesi di disastro ambientale

Ischia. Sulla spiaggia di San Montano a Lacco Ameno sono stati ritrovati migliaia di gamberetti morti. L’inspiegabile fenomeno ha fatto immediatamente scattare l’allarme e la Guardia Costiera sta indagando per individuarne le cause. Sul posto sono arrivati anche i biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn che hanno prelevato dei campioni in modo da poter eseguire tutte le analisi necessarie. Nel frattempo è stato fatto divieto di mangiare i gamberetti non essendo a conoscenza delle cause che ne hanno provocato lo spiaggiamento e la morte. L’ipotesi più accreditata al momento è quella legata al disastro ambientale che sta interessando quella zona del Golfo di Napoli ma, ovviamente, si tratta solo di congetture e non c’è ancora nessuna conferma. Bisognerà, infatti, attendere alcuni giorni per conoscere i risultati degli esami effettuati. Il tenente di vascello Andrea Meloni ha dichiarato che al momento l’evento sembra essere circoscritto alla sola spiaggia di San Montano ma la Guardia Costiera sta eseguendo delle verifiche al fine di accertare se il fenomeno sia presente anche su altri versanti dell’isola.