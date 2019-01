Ischia. Incensurato 20enne arrestato per spaccio di droga. I panetti di stupefacenti contrassegnati con il logo di Batman

Ischia. Questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 20enne di Forio, incensurato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’automobile del giovane le forze dell’ordine hanno ritrovato un chilo e 100 grami di hashish, diviso in dieci panetti. Alcuni di questi erano contrassegnati con il simbolo di Batman, il classico pipistrello con le ali aperte, forse come simbolo di riconoscimento. Il 20enne è stato tratto in arresto ed accompagnato in carcere. Le forze dell’ordine hanno aperto le indagini per identificare i fornitori.