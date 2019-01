Intercettazioni e informazione su Greco. Un chiarimento su Housing sociale, Elefante e Mascolo , ma anche altri estranei alle indagini. Positanonews è un giornale “generalista” e in quanto tale non può “chiudersi” nelle notizie sue o quelle di nicchia, come un blog, oppure un giornale di carattere settoriale. Dunque come tutti i giornali abbiamo notizie “nostre” , e siamo quelli che ne producono di più ( basta andare , se non altro, sulla nostra galleria foto e video , tutte nostre ) . La Stampa, Repubblica, il Corriere si servono anche di altre fonti, l’ ANSA, ADNKRONOS, ma anche Positanonews ( vedi ultimamente la vicenda del Ministro Grillo dove siamo stati citati da Repubblica stessa, poi Corriere etc). Abbiamo riportato le intercettazioni come sono state riportate, prima di noi, da Il Fatto Quotidiano, e ci siamo limitati a farne un pezzo, specificando, fra l’altro, che non si tratta di persone sotto inchiesta. Ovviamente nulla di pregiudizio nei loro confronti, anzi Luca Mascolo , sindaco di Agerola, lo consideriamo il migliore in circolazione, e Antonio Elefante, uno dei professionisti più preparati e capaci. L’informazione è l’informazione e va data con i debiti distinguo. Quindi chiariamo che non vi sono attualmente indagini in corso e che oggettivamente Positanonews non può non parlare di notizie del genere riportate da quotati quotidiani nazionali. Per l’housing sociale abbiamo solo fatto un’ipotesi giuridica nel caso questo fosse ritenuto illegale, ma non lo è. Nessun ricorso al Tar è stato fatto, nessuna procedura attivata. Ci rendiamo conto che a volte si leggono le cose in superficie, l’informazione va data e quando è rilevante se non viene data bisogna chiedersi perchè un giornale non la ha data. E noi vogliamo assicurare i nostri lettori di Positanonews che noi le notizie le diamo sempre e comunque, con debito vaglio, rispetto delle persone, ma senza mai nascondere la verità. Mettere luce sui fatti, questo è il compito principale, la missione del giornalista , se vuole essere utile alla società. Sbagliamo, siamo incompleti, siamo imperfetti, ma cerchiamo di dare il meglio possibile ogni giorno con onestà e col cuore.