Influenza si avvicina il picco. Muore una donna di 71 anni in Sardegna Una vittima dell’influenza A in Sardegna. Si tratta di una donna di settantuno anni che era ricoverata da qualche giorno presso l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Si chiamava Antonietta “Tonina” Mulas e viveva a Perdasdefogu, nella provincia di Nuoro. La paziente era ricoverata dallo scorso fine settimana nel reparto di Rianimazione, dove era giunta già in gravi condizioni per la presenza di altre patologie, ed era risultata positiva al ceppo H1N1 dell’influenza A, una mutazione dell’aviaria, dopo che le era stato somministrato il tampone nasale. Si attende ora la conferma al test effettuato dall’Aou di Sassari. La signora Mulas, a quanto emerso, era arrivata in ospedale con febbre alta, mal di gola, perdita di appetito, dolori alle articolazioni e aveva contratto anche una polmonite bilaterale. Le sue condizioni di salute si sono aggravate col passare dei giorni fino alla morte avvenuta lunedì.