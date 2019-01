Incidente a Punta Scutolo fra Meta e Vico Equense. Al Viadotto Castellammare sempre caos e incertezza. AGGIORNAMENTI

Buongiorno con le notizie di viabilità da Positanonews il nostro primo impegno quotidiano, croce e delizia del territorio . In Penisola sorrentina ci segnalano traffico fra il Corso Italia e Via degli Aranci a causa di lavori e di un semaforo. E di poco fa ( sono le 7,30 , ndr ) l’incidente segnalateci da una nostra lettrice a Punta Scutolo sulla SS 145 dove è rimasto coinvolto un camioncino del latte . Sembra che abbia perso il controllo finendo la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata di fronte la salita di Montechiaro . Nessun ferito, camion danneggiato nella parte anteriore e traffico paralizzato . Sul Viadotto San Marco Castellammare di Stabia per l’autostrada Napoli – Salerno , oggetto di lavori dell’ANAS che dovevano terminare già settimane fa, ci segnalano caos e incertezza. Il viadotto non viene trovato quasi mai aperto puntualmente la mattina e anche la turnazione ha peggiorato le cose. Creando disagi infiniti. La mattina rimane chiuso in entrambe le direzioni a volte fino alle 8, mentre dovrebbe aprirsi in direzione Napoli , nessun avviso tipo a Meta o sull’autostrada per almeno organizzarsi gli aiutisti si aiutano con i whatsapp , situazione incredibile e inaccettabile. . Ieri pomeriggio si doveva aprire da Napoli in direzione Sorrento nel primo pomeriggio, ma fino alle 16 era chiuso e ci sono state anche auto che camminavano nel senso opposto creando pericoli incredibili.

AGGIORNAMENTI alle 10 . Ancora disagi per il traffico causato dal furgoncino. Solo alle 9,15 sono intervenuti con il carro attrezzi. Sul posto vigili di Vico Equense e carabinieri. Ci segnalano ancora traffico a Castellammare di Stabia e Viadotto chiuso. Si naviga a vista .. Presumiamo che fra poco la situazione torni alla normalità visto che il furgone è stato rimosso. Ma intanto c’è traffico notevole sia a Gragnano che a Castellammare, si parla anche di oltre mezz’ora di file.

Per la viabilità segnalate whatsapp a 3381830438 direttore@positanonews.it

Foto Antonella Pascucci per Positanonews