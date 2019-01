Heater Parisi mette ko Lorella Cuccarini ( che riceve il tapiro d’oro) e poi va a Positano. Ma come nasce la loro rivalità? E’ bastato un tweet e un sorriso nella perla della Costiera amalfitana ( dove si trova , mentre molti pensano che sia a Hong Kong, come ha riportato in esclusiva Positanonews ) . Botta e risposta da anni fra le due Eppure fino a nemmeno troppo tempo fa le due showgirl negavano qualsiasi contrasto. «La Cuccarini ed io siamo esattamente agli antipodi, per stili di vita, per modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali ma il nostro antagonismo è una pura invenzione degli addetti ai lavori sulla quale i giornali per anni hanno campato»: così scriveva nel 2015 Heather in una lettera aperta a Pippo Baudo (in risposta ad un’intervista del conduttore rilasciata a TvBlog). Dello stesso avviso Lorella, che nel 2016, alla vigilia della partenza del programma «Nemicamatissima» diceva: «Nel 1984 Heather, strepitosa, faceva Fantastico, l’anno dopo al suo posto c’ero io; è chiaro che una base per la rivalità, che pure fu montata, c’era. Poi eravamo due tipi, lei peperino, internazionale, io italiana ed ero la ragazza che tra tante ce la fa, e il Paese era pieno di storie come la mia». Cosa possiamo fare noi di Positanonews? Le invitiamo entrambe a Positano, di fronte a cotanta bellezza non possono non far la pace…