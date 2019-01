Il Grottino unico ristorante aperto la sera sulla rotabile a Positano. La Cambusa salva la spiaggia

Positano, Costiera amalfitana. Otto gennaio 2019 , giro di paese alle otto di sera, un paesaggio meraviglioso e incantevole. Sicuramente fra i più belli del mondo. Ma semi deserto. Se si vuole trovare un pò di vitalità bisogna andare alla Chiesa Nuova, qui troviamo il bar Internazionale dei Collina, baluardo internazionale dell’ospitalità positanese, ma anche l’unico ristorante aperto la sera se guardiamo all’interno della strada rotabile. Un posto caldo , accogliente e di qualità, questo del Grottino aperto fino alle 15 e oltre, per poi riaprire dalle 17 alle 23 ( 089 875466 ). In spiaggia c’è il ristorante La Cambusa sicuramente aperto sempre a pranzo fino al tardo pomeriggio ma, nel caso di mancanza di clienti, potrebbe chiudere a un certo orario ( 089875432) . Dopo le 18 chiude l’unico bar aperto in spiaggia che è il Paradise e quindi non c’è tanta vitalità come alla Chiesa Nuova. In pratica dopo le 19 si rischia di trovare tutto chiuso in spiaggia . Encombiabile Da Vincenzo che funge anche da bar per i Mulini, oltre ad avere un negozio amato dai Sud Coreani, ed il ristorante Valle dei Mulini che è l’unica pizzeria aperta (089 875232), insomma i Mandara, a conti fatti, tengono aperto il paese… D’altra parte anche i mezzi pubblici non favoriscono molto l’accessibilità ai locali viste le ultime corse sono in orari pre cena. Una parentesi sulla spiaggia durante le festività natalizie che hanno visto quest’anno la Buca di Bacco chiusa, ed anche chez Black, ed è stato solo grazie alla Cambusa che ha fatto musica che in spiaggia poi c’è stato divertimento la notte di Capodanno grazie a Lil8 e Matt Power che ci siamo dimenticati di ringraziare.