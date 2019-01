Il grande cuore di Amalfi a sostegno della missione in Bolivia di Gianluca Scannapieco per “La casa de los niños”

Gianluca Scannapieco è un giovane di Maiori che ha scelto di dedicare la propria vita alle persone in difficoltà. Da nove anni vive un’esperienza di missione in Bolivia e la sua storia di amore e dedizione è apprezzata e sostenuta in Costiera Amalfitana.

Le sue idee di condivisione sono maturate in parrocchia prima e, nella diocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni poi, come responsabile dell’Azione Cattolica Diocesana. Non si è accontentato della tranquillità che gli poteva assicurare la sua famiglia, i suoi amici, il suo paese ed è così che nel 2009 approda in Bolivia per un’esperienza missionaria tornandovi poi, nel 2010 per restarci.

Lunedì scorso, nella “Sala Vele” dell’hotel La Bussola di Amalfi, Gianluca ha tenuto un incontro-testimonianza con tutti coloro che in questi anni lo hanno sostenuto nella sua missione. Il suo operato si svolge in quella che è ormai una grande “casa” che ospita 300 persone, quasi tutte con un passato di dipendenza da alcool e droga, bambini nati da violenze sessuali o abbandonati dai genitori tossicodipendenti e che quotidianamente vengono accolti e curati da volontari. Gianluca ha raccontato storie di vita molto lontane dalle nostre di consolidato benessere, i suoi aneddoti hanno incantato i presenti e li ha portati a scoprire quella meravigliosa realtà d’amore che si chiama “La casa de los niños”. Ed è stato attraverso ai racconti di uomini e donne, bambini ed anziani che Gianluca ha dato vita ad un incontro emozionante, fatto di amore e condivisione della sua esperienza vissuta insieme alla grande famiglia di Cochabamba!

Malgrado la pioggia ed il freddo è stata notevole l’affluenza e soprattutto per l’ennesima volta la comunità amalfitana, fatta di realtà associative attive ed operative sul territorio, ha confermato cospicue donazioni.

Chi volesse seguire il progetto di Gianluca può consultare i seguenti siti web:

https://unannosenzainverno.com/ | http://www.casadelosninos.it/news.aspx

o contribuire attraverso un bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN: IT70V0538766260000001500686

INTESTATARIO: Associazione “Casa de los Niños”

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (ABI 05387)

FILIALE DI ROTEGLIA (CAB 66260)

VIA RADICI IN MONTE, 136/A

42010 – CASTELLARANO (RE)

5 X MILLE

Codice fiscale dell’Associazione O.N.L.U.S. “Casa de los Niños”

91131790353