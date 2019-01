Gragnano: Violenza a scuola per un bambino «Mi picchiavano a colpi di libri»

Una serie di ostacoli e rinvii avevano allungato l’inizio del processo alle maestre violente. In aula ieri pomeriggio si è ripresentato, a distanza di un anno preciso, il primo piccolo testimone. Un racconto “fiume”, durato circa un’ora, durante il quale il bambino-testimone, oggi 12enne, ha ricostruito gli episodi di violenza consumati in un’aula delle scuole elementari. Domande incrociate fatte al piccolo teste che, senza esitare, ha dato le sue risposte, aggiungendo tutti i particolari che ben ricordava.

Chiamati al banco dei testimoni gli alunni della Ungaretti-Roncalli e i rispettivi genitori (difesi per la parte civile dagli avvocati Roberto Attanasio e Francesco Schettino) che dovranno ripercorrere i difficili momenti. Difficile poter immaginare lo stato d’animo dell’alunno vittima di maltrattamenti e insulti da parte delle due maestre a processo (Elisa Bonardi, assistita dall’avvocato Romeo Del Giudice e Maria Laura Riccardi, difesa da Giovanni e Liborio Di Nola). Eppure le accuse sono estremamente gravi. «Sto’ scemo, mi pare la bella addormentata nel bosco. Adesso se sbagli ti picchio». Scappellotti, testa premuta con forza sul banco, schiaffi, tirate di capelli: scene di “ordinaria” violenza accompagnate da insulti e minacce, a cui erano costretti ad assistere muti e inermi anche gli altri alunni della classe, terrorizzati dalle due maestre. Alcuni al punto da dover intraprendere un percorso di sostegno psicologico ancora in corso.

Picchiato con le mani ma anche con un libro. E’ così che la maestra Elisa Bonardi avrebbe punito l’alunno della sua classe. Ma lui non lo ha dimenticato e quella paura l’ha tenuta dentro per tanto tempo. Era il 16 gennaio del 2018 e quel bimbo era pronto a raccontare quanto accaduto nella scuola da lui frequentato. Nonostante la lunga attesa e quella manino stretta a quella della nonna, l’udienza saltò e fu rinviata. Ieri, il piccolo testimone ha potuto finalmente “liberarsi” della violenza subita «per non aver fatto i compiti». Scusa banali ma per la docente erano più che valide per punire gli alunni della sua classe. «Si rivolgeva a noi parlando in dialetto e con parole brutte», ha detto il bimbo-teste al giudice «Sono stato colpito anche con un libro perché un altro mio compagno lo aveva dimenticato a casa. Così la maestra punì anche me perché ricordassi anche io di non commettere mai quello sbaglio». Un’intera classe terrorizzata, circa 18 piccoli studenti, che cercavano di «non far arrabbiare la maestra altrimenti ci picchia». Uno sfogo di un bambino che da oltre due anni aveva dovuto trattenere. Da quando quel processo non era mai giunto alla prima udienza, dopo numerosi rinvii.