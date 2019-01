Gragnano festeggia San Sebastiano ecco il programma.

Il giorno 20 alle ore 9:00 ci sarà la solenne celebrazione presieduta dal Monsignore Francesco Alfano . Parteciperanno agli eventi anche il Corpo di Polizia locale, le autorità civili e militari e associazioni religiose e laicali .Dopo la Santa Messa ci sarà la prima solenne processione, in cui l’immagine del Santo attraverserà via Nuova San Leone, via Marianna Spagnuolo, via San vito, via Vittorio Veneto ,via Tommaso Sorrentino e rientro in chiesa, dove sarà celebrata una seconda liturgia. Il pomeriggio, dopo la messa, andra’ di scena uno spettacolo teatrale inedito ,intitolato “Natale a casa Esposito ” curato dal gruppo teatrale parrocchiale del Corpus Domini. Mentre il giorno 27 è prevista la seconda processione che porterà l’effige del Santo patrono per via Tommaso sorrentino, via Della Rocca, via Roma, via Castellammare altezza pastificio Di Martino da dove procederà per il Rione San Sebastiano, attraverserà per la seconda volta via Roma per rientrare in chiesa . Nella stessa giornata alle ore 18:00 ci sarà l’ultima messa dedicata a San Sebastiano e alle 19:00 l’ immagine del Santo sarà posizionata nella cappella, mentre all’esterno della Santa Madre chiesa ci sarà come ogni anno l’appuntamento con scenografie ,musiche e fuochi pirotecnici che intratterranno i tanti Fedeli.