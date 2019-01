Gossip: Scoppia l’amore durante le vacanze in Uruguay tra Belen e il Pocho Lavezzi

Nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, il settimanale Chi rilancia dal Sudamerica una clamorosa indiscrezione: Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici d’infanzia in Uruguay, dopo la rottura con Iannone ha incontrato un vecchio amico argentino, il bomber Ezequiel Lavezzi, che aveva conosciuto quando il calciatore militava nel Napoli.

Allora entrambi erano impegnati, mentre ora sono single e già si parla di una clamorosa love story.

Che il Pocho Lavezzi abbiamo trovato la scusa perfetta per tornare a giocare nel Napoli, visto i tanti messaggi su twitter per sostenere la squadra di Ancelotti? Chissà, magari ci scappa anche un primo appuntamento in Penisola Sorrentina o in Costiera Amalfitana, tanto amate sia dalla show girl che dal calciatore.

I due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane. Anche le amiche milanesi di Belen, che aspettavano il suo ritorno in Italia prima dell’Epifania, hanno perso le tracce della showgirl che, nel frattempo, scrive sui social: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”.

Anche in passato Alfonso Signorini, direttore di Chi, ci ha sempre azzeccato con la showgirl argentina, la più desiderata dagli italiani, in pratica come se il settimanale facesse da portavoce a tutto quello che la 34enne bellezza di Buenos Aires intende far conoscere di se stessa. Sarà amore? Tutto da scoprire!