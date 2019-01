Per Sorbillo a Napoli Positanonews c’è . Siamo vicino a Gino Sorbillo non solo con gli articoli, siamo andati alla manifestazione con Sara, Lucio , Pamela , Giovanni, La Gatta con foto, video e diretta sulla pagina facebook di Positanonews facendo sentire il calore della Costa d’ Amalfi e di Sorrento oltre che di Positano a Gino.

Tante le associazioni la Slow food ed i rappresentanti dei movimenti anticamorra del territorio che hanno partecipato, gridando a gran voce il loro “no” alle intimidazioni. “Siamo con Gino Sorbillo – dice il direttore di Positanonews Michele Cinque -, la redazione del giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina è venuta qui non solo per documentare, ma anche per solidarietà a chi è uno dei simboli della rinascita di Napoli e della pizza e cultura positiva del Sud Italia nel mondo. Un abbraccio da tutti noi Gino”