Gilet Gialli la protesta in Francia continua, assalto all’Assemblèe Nationale a Parigi PARIGI Non riescono a sfondare il cordone di polizia che circonda l’Assemblée Nationale e allora via, verso il quartiere dei ministeri. La sede del Governo a palazzo Matignon, in rue de Varenne, proprio accanto all’Ambasciata d’Italia, è troppo protetta, ma dietro, sulla rue de Grenelle, la sede del ministero dei Rapporti col Parlamento sembra sguarnita, davanti al portone verde non c’è nessuno. Basta un attimo: un gruppetto («non avevano il gilet jaune», diranno poi alcuni impiegati del ministero) riesce a impadronirsi di una ruspa in un cantiere pubblico lì vicino. La usa come un ariete, per sfondare la porta: è l’attacco vero al potere. Il ministro (Benjamin Griveaux, che è anche portavoce del Governo ed è molto vicino a Emmanuel Macron) è al lavoro nel suo ufficio: deve essere evacuato dal retro.

I CORTEI

L’atto 8 della rivolta dei Gilets Jaunes, il primo del 2019, comincia così, con una ruspa contro un ministero, con i lacrimogeni e i fumogeni di nuovo sparati per le vie del centro, con macchine bruciate (questa volta sulla rive gauche, sul boulevard saint-Germain e sulle strade del Quartiere latino). Il bilancio alla fine racconta che la fronda continua: 50 mila in tutta la Francia, più di una settimana fa. In 3500 hanno sfilato a Parigi, ma in 4600 si sono radunati a Bordeaux, 2mila a Tolosa, 1700 a Rouen. Il movimento resta minoritario, ma non si sgonfia, e soprattutto conferma la sua determinazione. Anzi, la sua violenza, come ha denunciato ieri sera, quando la calma era più o meno tornata dovunque, il presidente Macron. «Ancora una volta una violenza estrema ha attaccato la République, i suoi custodi, i suoi rappresentanti, i suoi simboli ha reagito via twitter il presidente Chi commette questi atti dimentica il cuore stesso del nostro patto civico. Giustizia sarà fatta. Ognuno deve ritrovare il controllo per consentire lo svolgimento del dibattito e del dialogo».

Le immagini di ieri a Parigi (anche se «non ci sono stati incidenti grossi» martellava in serata la Prefettura) non sembrano propizie a un clima di dialogo. A Parigi, nonostante per la prima volta i manifestanti avessero accettato di dichiarare in anticipo le loro intenzioni alla Prefettura, il corteo è stato bloccato prima di poter raggiungere Palais Bourbon, sede dell’Assemblée Nationale. Sul ponte di fronte al museo d’Orsay ci sono stati gli scontri più duri, con lanci di lacrimogeni ma anche di pietre e bottiglie. Le fiamme hanno semidistrutto una peniche, un battello turistico sulla Senna. In un video che ha fatto il giro del web si vede uno dei manifestanti vestito interamente di nero e senza gilet giallo prendere a pugni un gendarme protetto da casco e scudo, poi prenderne violentemente a calci un altro che era a terra. Mancato l’obiettivo dell’Assemblée, i manifestanti hanno investito il vicino boulevard Saint-Germain, bruciando la bandiera della sede della rappresentanza dell’Unione Europea e avviando un’altra guerriglia con le forze dell’ordine: auto in fiamme, lancio di oggetti, bastoni e molotov, motorini in noleggio co-sharing bruciati. «Non è me che hanno voluto attaccare ha commentato in serata il ministro Griveaux è la Repubblica, le istituzioni, la forma democratica del governo. Chi vuole l’insurrezione, il sollevamento armato, chi chiede ai francesi di prendere le armi e marciare sull’Eliseo sappia che la Repubblica è salda e non cederemo su niente: la forza è dalla parte della legge».

PROVE DI DIALOGO

A Marsiglia, l’imprenditore ex ministro ed ex patron dell’Olympique Marseille, Bernard Tapie, ha voluto mettere in piedi delle prove generali di dialogo aprendo i locali del suo giornale, La Provence, a una riunione di Gilets Jaunes per capire quali siano «i cambiamenti che giudicano necessari». I giornalisti hanno però rifiutato che la riunione si svolgesse in redazione ed è nella Tipografia che si sono riuniti dei rappresentanti del movimento, contestati da colleghi dissidenti al grido di collaborazionisti. La riunione non ha dato alcun risultato.

Francesca Pierantozzi