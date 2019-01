Di Gennaro verso l’addio. La Salernitana ha in mente Moscati

Non sarà ricordato per assist o per quelle intrinseche capacità di verticalizzazione che avrebbero fatto decollare una squadra mancante di fosforo e qualità nel cuore del reparto mediano. Le sfortune di Di Gennaro sono coincise con la cattiva sorte della Salernitana in campionato ove l’assenza costante del forte mediano l’ha fatta da padrone. L’ex centrocampista della Lazio, a Salerno non è mai arrivato, sostanzialmente: solo sette presenze ed una gara, quella con il Livorno con qualche barlume di luce Venezia, che rappresentano dei lampi nel buio assoluto. Non ci ha mai messo la testa e, probabilmente la volontà nello scegliere Salerno, ed ora Di Gennaro è destinato altrove: probabilmente farà ritorno in massima serie (la Spal sembra essere favorita). In sostituzione la Salernitana avrà bisogno di un centrocampista che detti i tempi della manovra: in tal senso, il direttore sportivo starebbe pensando ad un suo vecchio pupillo, quel Marco Moscati (classe 1992) che a Perugia non è tra gli assoluti protagonisti. Assistito da Tullio Tinti, medesimo agente di Di Di Gennaro, l’ex Livorno che a Giugno ha sottoscritto un contratto fino al prossimo 2022 potrebbe già spostarsi e Salerno sarebbe la piazza pronta ad accoglierlo. Staremo a vedere…