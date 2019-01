Geneviève Porpora: Facciamo chiarezza sul vero Punto Sorrento…

Riceviamo e pubblichiamo chiarimenti sul vero “Punto Sorrento”, un punto molto importante nella pratica del ricamo a mano. Negli ultimi tempi sono stati tanti i corsi fatti qui in Penisola Sorrentina per spiegare questo antico punto, ma la dottoressa Geneviève Porpora ha voluto apportare qualche chiarimento sul punto originale usato nell’arte della ricamo.

Geneviève Porpora, antropologa, storica, scrittrice e docente esperta di Arti Applicate, soprattutto tessili tra cui merletti e ricami, è nota e si attiva per la riscoperta e valorizzazione dell’artigianato artistico nazionale anche mediante l’organizzazione di corsi, mostre, eventi e convegni. Per il suo impegno formativo-culturale, oltre a numerosi premi e riconoscimenti, è stata insignita di ben quattro targhe dai Presidenti della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

Figlia d’arte di Giovanna Varriale, classe 1930, abile ricamatrice di Sorrento, Genevièveha ereditato la passione per le antiche arti muliebri, affidando più tardi alla penna il frutto delle proprie ricerche storico-teorico-pratiche.

“Il Punto Sorrento nel Rinascimento”

e “Il Reticello Sorrento (Sfilato)”

sono gli ultimi volumi che Geneviève Porpora ha il piacere di presentare al suo pubblico. In essiella indaga e chiarisce la sostanziale differenza tra le due differenti tecniche di ricamo ad ago, affatto similari, con particolare riferimento alle rispettive esecuzioni.

Purtroppo, tra i meno esperti,vige ancora molta confusione per giunta alimentata nel libretto “Il Punto Sorrento” che sarà presentato da Carmela Scala domani alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico F. Grandi di Sorrento.

A tale proposito, Geneviève Porpora con i suoi volumi dimostra che nella copertina del libretto di Carmela Scala il titolo “Il Punto Sorrento” non rispecchia affatto la tecnica con la quale è stato eseguito il manufatto della foto sottostante che, in realtà, è storicamente nota tra gli studiosi come “ReticelloSorrento (Sfilato)”, tecnica di sfilatura ad ago che affonda le proprie radici già nel Seicento.

Con “Il Punto Sorrento”, invece, fin dal 1877 si identificano alcuni punti di legatura e di finitura delle spighette del più noto “Punto Rinascimento”.