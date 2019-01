Gabriel Garko “Non sono morto”

Gabriel Grako “Non sono morto” Lo dice Alla faccia di chi nelle ultime ore ha fatto circolare l’ennesima fake news sul suo conto, arrivando ad affermare che fosse morto in un incidente stradale. La falsa notizia è stata veicolata sui social e ha messo in allarme non poche persone, diverse delle quali si sono riversate sui profili pubblici dell’attore per capire che cosa fosse realmente successo. A distanza di qualche ora, ecco che l’interprete si è fatto ‘vivo’ (è proprio il caso di dirlo in tale vicenda), tranquillizzando tutti e spiegando che non c’è nulla di fondato su quanto scritto a proposito di un incidente mortale che l’avrebbe coinvolto.

“Volevo comunicare a tutti che non è vero niente. Sto benissimo”

“Ho saputo solo ora della notizia che hanno dato. Volevo comunicare a tutti che non è vero niente. Sto benissimo”, ha scritto lo stesso Garko in una Stories Instagram, corredandola da una serie di emoticon con le “corna” a scongiurare la malasorte. Dunque nessun incidente e nessuna scomparsa. E non è il solo ‘disguido’ social capitato a Gabriel nell’ultimo periodo. Recentemente, infatti, si è anche trovato al centro di una polemica con alcuni fan, che lo hanno attaccato, etichettandolo come “maleducato”. Motivo? Durante un evento non si sarebbe fermato per concedere delle foto ai fan…