Furore, macchia sospetta in mare alla condotta sottomarina

Riceviamo e pubblichiamo una foto che ritrae una macchia oleosa sospetta in mare, in prossimità della condotta sottomarina Furore-Conca dei Marini-Agerola. La fuoriuscita sembra infatti essere in corrispondenza dell’impianto, consistente in due salti idraulici e in collettori in galleria, che smaltisce in acque profonde gli scarichi reflui. Continuano i problemi alle condotte sottomarine di fronte alla Costiera Amalfitana, ed i cittadini lamentano maggiori controlli anche nei periodi non stagionali.