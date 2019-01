Una foto di Positano ripresa dall’alto tra le vincitrici del concorso 2018 di Dronestagram

Positano, costiera amalfitana. Si è da poco concluso la quinta edizione del concorso Dronestagram, che premia le foto più belle scattate con l’ausilio dei droni. Per il 2018 tra le immagini vincitrici c’è anche quella di Positano. Un bel successo proprio perché il concorso ogni anno vede la partecipazione di tantissimi fotografi sia professionisti che semplicemente appassionati e le foto nel 2018 erano migliaia. Quella di Positano mostra la città verticale in tutta la sua bellezza grazie allo scatto realizzato dall’alto che ne esalta ancora di più il suo particolare ed unico fascino. La foto è opera di Quentin P. ed è stata scattata durante l’estate, con un mare azzurro che contrasta con i colori delle tipiche casette in verticale e con l’allegria della spiaggia popolata di bagnanti