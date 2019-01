FONDAZIONE RAVELLO, DI MARTINO “BENE MAURO FELICORI COMMISSARIO, MA SI FACCIA PRESTO”

Ravello , Costiera amalfitana . Da Napoli è arrivata dunque la fumata bianca . Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha designato Mauro Felicori, già direttore generale della Reggia di Caserta, quale Commissario Straordinario della Fondazione Ravello, una ipotesi anticipata, in tempi non sospetti, appena lasciò la Reggia di Caserta, da Positanonews.

“Mauro Felicori – dichiara De Luca – è figura di alto profilo e di grande competenza nell’amministrazione e gestione dei beni culturali, come ha più volte dimostrato concretamente nei precedenti incarichi ricoperti. Ha già ottenuto, proprio nella nostra regione risultati importanti e di prestigio che rappresentano ora un obiettivo comune per consolidare e rilanciare ulteriormente il ruolo culturale e artistico internazionale della Fondazione Ravello”.

Il sindaco della cittadina della Costa d’ Amalfi, l’avvocato Salvatore Di Martino, è soddisfatto della decisione di nominare un commissario, chiesto proprio dal sindaco stesso, ma chiede di accelerare.

Sindaco, cosa ne pensa di Felicori?

“Una scelta indiscutibilmente di qualità, ma ora si faccia presto. Un commissario è a tempo, ed è stato necessario proprio per la situazione in cui versava la Fondazione e per effettuare le modifiche allo Statuto. Modifiche che ora può effettuare in tempi brevi, come tutte le incombenze al fine di arrivare al più presto ad una svolta.”