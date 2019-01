Fondazione Ravello . Felicori incontra il sindaco Salvatore Di Martino “Soddisfatto dell’incontro, puntiamo alla destagionalizzazione”

Ravello, Costiera amalfitana . Questo pomeriggio il Commissario Mauro Felicori ha raggiunto Ravello e, insieme al segretario della Fondazione dott. Ermanno Guerra, ha fatto subito tappa al Comune per incontrare il Sindaco Di Martino. Un affabile colloquio nel quale il Sindaco ha messo al corrente l’ex Direttore della Reggia di Caserta della situazione in cui versa la Fondazione ed ha rappresentato i motivi per i quali è stato richiesto il commissariamento. Nell’occasione il Sindaco ha rappresentato che i 3 beni presenti a Ravello dovrebbero essere conferiti alla Fondazione: Auditorium, Villa Rufolo e Villa Episcopio, ed in ordine a quest ultimo ha notiziato che lunedì p.v. verrà stabilita l’area di cantiere per iniziare a breve i lavori (altro straordinario risultato raggiunto da questa Amministrazione).

Sempre in relazione a Villa Episcopio, il commissario ha chiesto di avere contezza delle superfici e domattina il Sindaco mostrerà le piante dell’immobile relativo alla destinazione degli spazi. Il dott. Felicori ha dimostrato grande interesse al progetto sinergico che il comune intende portare avanti d’intesa con Regione Campania e Ministero.

Le dichiarazioni del Sindaco: “Mi ritiengo ampiamente soddisfatto della cordialità del colloquio di questo pomeriggio, e credo che finalmente abbia inizio il percorso concretamente tracciato da circa due anni, che porterà alla Rinascita della Fondazione Ravello che dovrà essere presente sul territorio 365 giorni all’anno e che con la sua attività agevolerà il raggiungimento dell’obiettivo destagionalizzazione con ricaduta socio-economica sul territorio. Al Commissario Mauro Felicori gli auguri di buon lavoro, con la garanzia della più ampia disponibilità.” Soddisfatto anche il Commissario Mauro Felicori “Ravello è una grande bella realtà, come tante in Campania possono dare di più e si può fare di più lavorando in sinergia con il territorio” .