Floyd Mayweather, 41 anni, inaugura il 2019 mettendo al tappeto Tenshin Nasukawa, 20 per 77 milioni Quello di Saitama, iniziato appena scoccato il 2019 (in anticipo di 8 ore rispetto all’Italia), non era un vero e proprio match ma un’esibizione simile all’ultima apparizione sul ring del 41enne ormai ex pugile, quella di 5 mesi fa contro Conor McGregor. Mayweather e Nasukawa, dopo qualche incomprensione iniziale (a novembre Floyd aveva scritto sui social di non aver mai dato l’ok al match e di essere stato ingannato durante la conferenza stampa di annuncio della sfida), sono saliti sul ring con le regole della boxe e senza giudici. La sfida non ha avuto storie: Maywather ha travolto come una furia il giovane avversario, mandandolo tre volte al tappeto prima della resa dopo poco più di 2’.