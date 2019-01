Sono finite ( finalmente) le feste. Un periodo difficile per tanti, ecco perchè

Le festività e il disagio psicologico

Talvolta nel corso delle festività natalizie – o in generale in vista di un periodo di vacanze obbligato – capita di non riuscire a tenere il passo con l’atmosfera di gioia e serenità che queste portano con sé, amplificate dai media. Chi soffre di un disagio psicologico da lieve a molto grave è solitamente suscettibile di un peggioramento proprio durante questo periodo. Ma come mai accade?

Questo periodo dell’anno stimola molto la memoria e la relazione. L’uomo è un essere sociale con un grande bisogno di celebrazione e condivisione: le festività, gli anniversari, i compleanni, i traguardi scolastici, vengono festeggiati perché sono eventi che vogliamo tenere nella memoria personale e relazionale e che sono densi di significato antropologico e psicologico. I periodi di festa non sono, però, sempre vissuti in modo positivo, e celebrazione e memoria possono diventare, in alcuni casi, fonte di stress, ansia e depressione. Una persona con delle fragilità o che attraversa un momento complesso nella sua vita (ad esempio, qualcuno che sta vivendo un lutto, una persona sola, qualcuno che si sta separando, una situazione economica precaria) sicuramente sentirà questa pressione come maggiormente insostenibile. Anche in questo periodo dell’anno è importante ascoltare se stessi, seguire le proprie inclinazioni, prendersi cura di sé e delle proprie relazioni. Chiedere aiuto ad uno specialista è la soluzione migliore. Il regalo più importante è quello che facciamo a noi stessi.

Cinzia D’Esposito