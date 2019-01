FIGLI REGALANO IL SOGNO DI UNA VITA AL PAPA’ DISABILE

Daniel F, ora 54enne, è un uomo originario del Canada; ha passato gran parte della sua vita in carozzina in seguito ad un brutto incidente automobilistico che gli ha cambiato completamente la vita.

Nel 2010 ha vinto un premio cittadino a St. Catharines , nel luogo dove vive ora con la sua famiglia, per l’immenso impegno che mette nell’aiutare il prossimo nonostante la sua disabilità;

In quell’occasione dichiarò: ” Non ho la possibilità di aiutare chi voglio bene fisicamente, il corpo non me lo permette del tutto, ma fino a che avrò entusiasmo sarò pronto a mettermi in prima fila per essere di supporto in qualsiasi situazione“.

Quest’anno ha compiuto i suoi 54 anni, e non tutti sanno che il suo più grande sogno è sempre stato quello di girare il mondo; ama viaggiare, e la vita gli ha negato di fare ciò che più gli piace, non è semplice viaggiare in continuazione quando le gambe non ti aiutano.

E’ proprio per questo motivo che i figli hanno deciso di rendere indimenticabile il suo compleanno: un viaggio immenso, 4 mesi in vacanza, con tutta la sua famiglia. Lo accompagneranno nei posti più belli del mondo, realizzando cosi il suo immenso desiderio.

In merito, uno dei figli ha dichiarato: ” Volevamo sorprenderlo, più di quanto lui ci sorprenda ogni giorno per l’immensa forza che dimostra e trasmette! Saremo lieti di essere coloro che ricorderà per sempre nel suo viaggio più bello“.

La famiglia partirà a Maggio, e toccherà grandi città come Berlino, Londra, Bruxelles.

Non ci resta che dire: Buon viaggio Daniel!

