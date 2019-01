Felicori domani a mezzogiorno a Ravello. Incontro con i dipendenti

Ravello, Costiera amalfitana. Domani a mezzogiorno è previsto l’incontro del commissario straordinario della Fondazione Ravello Mauro Felicori. Dalla Reggia di Caserta alla Costa d’ Amalfi, la nomina di Felicori da parte del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è stata riportata per prima su Positanonews, subito dopo aver lasciato il prestigioso incarico. Una nomina prestigiosa , un commissariamento che deve metter “ordine” e far “pulizia” come ha detto De Luca stesso. Ed è stato proprio il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino ad avere invocato il commissariamento. Da voci di corridoio dovrebbero essere confermati i ruoli cardine , ma si farà una verifica dei costi e la razionalizzazione degli stessi dopo la bufera di esposti