Felice Dorice il padre di Noemi e Giuseppe “Non capisco tanta crudeltà”

Pompei. Felice Dorice, il padre di Noemi e del piccolo Giuseppe, il bambino ucciso con botte e bastonate da Tony Badre Essobti, compagno della madre, a Cardito.

Durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque“ l’uomo ha detto: “Non so come possa essere successo, non mi riesco a dare una spiegazione a questa tragedia, non capisco tanta crudeltà”. L’uomo ha rivelato che Valentina, la ex compagna, non gli consentiva da tempo di frequentare i figli: “Io la chiamavo per avere notizie, ma lei mi detto di non farmi più sentire, che non facevo più parte della famiglia”. In diretta con Barbara D’Urso anche Vincenzo Dorice, fratello di Felice: “Se Valentina non ha mai denunciato deve pagare anche lei