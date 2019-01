Fausto Leali a Sorrento per il Music Lab, dopo concerto con Albano e in vista del duetto con Lisa

Fausto Leali beccato a Sorrento , dove era per il Music Lab all’hotel La Pace di Sant’Agnello . Fausto Leali , prima di venire a Sorrento è stato a Bari per un concerto di beneficenza con Albano e ora torna in tv a “L’anno che verrà“, lo show di fine anno di Rai1 condotto da Amadeus in diretta da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Il cantante dalla voce nera ha portato sul palcoscenico, allestito presso Piazza Vittorio Veneto a Matera, alcuni dei suoi successi più amati e conosciuti dal pubblico. “Persona molto disponibile – dice chi lo ha visto -, non si negava a una foto o a fare quattro chiacchiere e ha apprezzato questi giovani emergenti”