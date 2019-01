Fattura elettronica, già oltre due milioni sullo SDI. Ecco alcuni chiarimenti

Nonostante qualche problema tecnico, dal primo gennaio 2019 sono già oltre due milioni le fatture elettroniche transitate sul sistema di interscambio (Sdi). I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili nell’area tematica del sito sotto forma di guide on line e video tutorial. Vediamo quali sono i quesiti principali.

Tra le domande a cui l’AdE ha fornito risposta, ci sono le seguenti:

Cosa cambia per i cittadini con la fattura elettronica?

Per il cittadino, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con l’entrata in vigore della fattura elettronica 2019, non cambia sostanzialmente nulla. L’obbligo di fattura elettronica è infatti a carico dell’operatore Iva, ma il cittadino, anche non dotato di partita Iva, riceverà una copia cartacea, senza doversi dotare di Pec. Idem per i contribuenti Iva a regime forfetario o agevolato, per i “piccoli produttori agricoli” e per le associazioni sportive dilettantistiche, esonerati per legge dall’emissione delle fatture. Rimangono inoltre fuori, per il 2019, le fatture per le quali è obbligatorio l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

Cos’è la fattura elettronica?

La fattura elettronica 2019 è diversa dalla copia digitale della fattura cartacea. La e-fattura infatti va redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone. Deve poi essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di interscambio (Sdi), una sorta di “postino” che verifica l’esistenza e la correttezza dei dati obbligatori ai fini fiscali dell’emittente e dell’indirizzo telematico, ovvero del codice destinatario o indirizzo Pec al quale il cliente chiede che sia recapitata la fattura. Se tutto è in regola, la fattura viene recapitata.

Come devo emettere la fattura elettronica ai clienti non Iva?

L’operatore Iva nel 2019 è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l’operatore Iva svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l’esercente potrà rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale, o la ricevuta del Pos, e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica.

Quali gli obblighi per le partite Iva con regime minimi o forfetarie?

Non c’è nessun obbligo di comunicazione (“spesometro”) relativo alle fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal prossimo 1° gennaio.

Quali sono i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate?

Per emettere e inviare le fatture elettroniche a partire dal 2019 tramite Sdi, l’Agenzia mette a disposizione alcuni servizi, tra cui:

il servizio di generazione del Qr Code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. In questo modo il fornitore può acquisire in automatico i dati del cliente senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio Qr Code basta accedere al portale “Fatture e corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale.

I contribuenti possono poi utilizzare la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Per farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato.

Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione.