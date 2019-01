Falsificavo diplomi con pc e scanner: nei guai 10 docenti campani

Sono 10 i docenti della Campania finiti nei guai poiché avevano esibito un certificato di abilitazione per l’insegnamento sul sostegno agli allievi disabili che si sono rivelati dei falsi.

Come riporta il quotidiano Il Mattino, gli accertamenti condotti nelle ultime settimane dall’Ufficio scolastico regionale hanno constatato che i titoli dei docenti, che recavano i nomi delle università della Campania, erano contraffatti per mezzo di scanner o programmi di scrittura e foto del computer e non avevano alcuna validità.

Le indagini fanno riferimento agli ultimi concorsi a cattedra regionali, soprattutto quello tenutosi nel 2016. Ma, a quanto si apprende, i docenti scoperti dall’Ufficio scolastico campano sono stati individuati per l’assunzione anche dalle Graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli e Salerno.

I docenti finiti nei guai sono dieci, due dei quali sono di Salerno, mentre i restanti dell’area napoletana. L’ufficio scolastico regionale ha denunciato i 10 docenti alla Procura di Napoli che indaga già sul filone falsi titoli di sostegno e su possibili collegamenti col rogo doloso del 2 dicembre scorso che ha interessato i locali archivio del Provveditorato di Salerno.

