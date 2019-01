Faito ultimo weekend con il mercatino natalizio simbolo di rinascita

Vico Equense / Castellammare di Stabia . Dodici casette in legno, un fuoco acceso per riscaldarsi, un comignolo fumante e la neve che rende tutto perfetto. L’ultimo week end natalizio al Faito ha il sapore di un arrivederci e simboleggia la voglia di riscatto di una comunità. Dopo il taglio indiscriminato degli alberi in via della Funivia, 25 fusti portati via senza autorizzazioni solo per godere di una vista migliore dalla propria abitazione, questo è lo spettacolo che offre la montagna sul mare. Per la prima volta nella sua storia, la storica panarella che in sette minuti porta da Castellammare a quota millecento metri di altezza, è salita anche nel mese di dicembre e gennaio. Sono stati circa duemila i transiti fino al 31 dicembre, e il week end della befana si preannuncia altrettanto positivo grazie anche alla presenza della prima neve in montagna che ha invogliato turisti e residenti a godere del panorama innevato. Oggi la funivia salirà tutto il giorno fino alle diciannove, l’impianto poi chiuderà per eseguire manutenzione e prove per poi riaprire nel mese di aprile, già prima di Pasqua. Le bancarelle del Natale nate quasi per scommessa su una montagna che rinasceva dopo la stagione degli incendi, sono state organizzate dalle associazioni Fare Onlus e Faito for Fan. Prodotti tipici, frittelle al miele calde, panini, cestini intrecciati, decorazioni e tanto altro sono stati offerti a chi arrivava in auto o in funivia sul piazzale dove si trova la stazione Eav. L’unico bar- ristorante che da questa parte del Faito ancora resiste alle mille difficoltà della montagna è quello gestito dalla signora Lucia: «Abbiamo cominciato un nuovo corso, certo che i problemi ci sono – prosegue Lucia – con la neve si sono ghiacciate le tubature e abbiamo avuto qualche disagio, ma lavoriamo lo stesso con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto e con la speranza che la vita, anche quella economica, su questi monti possa ricominciare ».

f. d’a.