Faito blitz con striscione degli ambientalisti sulla “discarica” al Faito nel giorno di San Ciro patrono di Vico Equense. Mentre tutti in città festeggiavano, con una neve che ammantava tutto di bianco il Faito, il presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito, con i volontari , ambientalisti, Franco Cuomo dei Vas, Pino de Vivo “pasionario” del Faito, hanno manifestato con uno striscione contro questo scandalo. Positanonews ha seguito in diretta, rischiando anche, visto che non c’era nessuno sulla strada a spargere sale o controllare la viabilità per la neve. Gli ambientalisti hanno sfidato freddo, neve e condizioni di viabilità per manifestare in un giorno simbolico per la Città, quello del Santo Patrono. Il Faito è simbolo del Parco dei Monti Lattari e va rispettato in quanto tale, una montagna sacra che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi e Sorrento, con vista sul Vesuvio e il Golfo di Napoli, uno dei posti più belli della Campania e del mondo che va tutelato non usato come discarica.