Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 12 gennaio 2019: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 12 gennaio 2019: ecco i numeri vincenti, tra poco avremo tutte le quote. Per il Superenalotto sono usciti questi numeri: 16-33-36-62-73-88, jolly 48, Superstar 68. Non ci sono stati 6 né 5+. Ricordiamo che per la prossima sestina del Superenalotto iljackpot – il più alto del mondo – è salito a 90 milioni e 800 mila euro.

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 10 gennaio 2019​

LOTTO, LE RUOTE

BARI 38 63 56 55 43

CAGLIARI 60 16 78 40 42

FIRENZE 04 25 57 39 48

GENOVA 75 15 13 28 45

MILANO 69 86 78 22 19

NAPOLI 70 42 45 74 14

PALERMO 18 42 29 21 81

ROMA 51 47 55 28 08

TORINO 87 26 68 45 19

VENEZIA 73 90 72 64 27

NAZIONALE 40 41 68 34 38

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

16 33 36 62 73 88

numero Jolly 48

numero Superstar 68

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

punti 6: nessuno

punti 5+: nessuno

punti 5: 6 totalizzano Euro: 36.505,17

punti 4: 470 totalizzano Euro: 470,07

punti 3: 19.564 totalizzano Euro: 34,21

punti 2: 336.909 totalizzano Euro: 6,19

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5 stella: nessuno

Punti 4 stella: 2 totalizzano Euro: 47.007,00

Punti 3 stella: 100 totalizzano Euro: 3.421,00

Punti 2 stella: 1.492 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1 stella: 11.531 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0 stella: 27.831 totalizzano Euro: 5,00

10ELOTTO, I NUMERI

04 15 16 18 25 26 38 42 47 51 56 60 63 69 70 73 75 86 87 90

numero Oro 38

doppio Oro 38 63

