Piano di Sorrento. Mercoledì 23 gennaio sera, torniamo a fare visita a questo localino sulla SP Mortora S. Liborio a Piano di Sorrento . Per scorgerlo dalla salita dalla Siesta devi costeggiare la destra prima di arrivare alla Chiesa. Non fatevelo sfuggire, ne vale la pena, a “Caruotto” non troverete nulla del genere.

L’edificio bianco in pietra è accogliente e caldo. Non è cosa da poco, visto che molte trattorie e ristoranti non si preoccupano più di tanto . L’ambiente come l’accoglienza è calda e confortevole. Due vini al bicchiere, fra un piedirosso dei campi Flegrei e l’aglianico di Raiano della provincia di Avellino, abbiamo scelto il secondo.

Non è mancato il benvenuto, con bruschettine delicate e raffinate. La parmigiana di patate con frittura di cipolle (nella foto) eccezionale. Dai primi ai secondi , succulente polpette napoletane col suo della nonna, stinco di maiale con le castagne per finire ai dolci. Qualità prezzo eccellente, sono chiusi solo il lunedì.