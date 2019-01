ESCLUSIVA – Sant’Agnello, incontro tra il sindaco Sagristani e vicesindaco D’Aniello sulla viabilità: “Nostra priorità” – VIDEO

Incontro, questa mattina, tra il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani e il vicesindaco Pasquale D’Aniello. Un incontro incentrato prevalentemente sul problema viabilità: “Stiamo portando avanti una serie di progetti – ha detto Sagristani – per migliorare la viabilità. Nel discorso rientrano varie strade, così come la rotonda della Siesta”.

“La viabilità è una cosa importantissima -ha affermato D’Aniello -. Inizieremo con un intervento, come detto, alla Siesta: una rotonda per facilitare la situazione, eliminando l’intersezione. Poi abbiamo in mente tanti altri progetti in altre strade. Meglio prevenire”.

“L’idea è quella di studiare una sorta di tavolo comune – ha concluso Sagristani – per risolvere il problema viabilità in Penisola Sorrentina: ci vuole una soluzione totale. Noi stiamo studiando le varie ipotesi, ce la metteremo tutta”.