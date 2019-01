ESCLUSIVA – Pompei, riaperta finalmente la “Schola Armaturarum” dopo il crollo del 2010 – FOTO E VIDEO

Finalmente da oggi, 3 gennaio 2019, si potrà visitare nuovamente la “Schola Armaturarum” di Pompei. Come ricordiamo, il sito venne tristemente colpito da un crollo nel novembre del 2010: ci sono voluti anni per restaurare tutti gli affreschi e gli ambienti.

L’edificio venne scavato da Vittorio Spinazzola a partire dal 1915 e probabilmente rappresentava un edificio di rappresentanza di un’associazione militare (sono state trovate diverse armi al suo interno e sono presenti vari affreschi a tema).

Sono stati anche scoperti degli ambienti di servizio dove si custodivano anfore contenenti vari prodotti come olio e vino e varie salse a base di pesce. Le visite saranno possibili ogni giovedì negli orari di apertura del sito, per gruppi contingentati di visitatori. Il direttore generale Massimo Osanna si è così espresso in merito: “Qui c’è la somma di tutto quello che abbiamo fatto e che ora vogliamo rendere fruibile a tutti”.

Noi siamo stati sul posto questa mattina: