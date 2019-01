Piano di Sorrento. Positanonews per la prima di “Attenti al gorilla” al Cinema Delle Rose, ha incontrato le gemelle carottesi, Ambra e Giada Ferrone, entrambe protagoniste nel film diretto da Luca Miniero, con Frank Marano e Cristiana Capotondi.

I genitori con le gemelline, sono stati impegnati per 25 giorni nelle riprese, che sono avvenute tra il centro di Salerno e le zone vicine come Vietri sul Mare. Le piccole attrici in erba Giada ed Ambra, sono visibilmente emozionate nel condividere la prima proiezione con mamma e papà. La redazione di Positanonews augura alle giovanissime star della Penisola Sorrentina, un futuro radioso.