ESCLUSIVA – Amalfi, intervista al sindaco Milano: “Il 10 gennaio incontro in Prefettura per risolvere problema traffico”

Abbiamo intervistato in esclusiva il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Al primo cittadino abbiamo domandato diverse cose, come la situazione della gestione traffico e i nuovi progetti per il 2019.

“Ci auguriamo il meglio per gli abitanti di Amalfi, della Costiera e dei turisti che scelgono il nostro territorio – ha detto Milano -. Deve essere un anno di felicità e di soddisfazione. Situazione traffico? Quest’anno si prevedono giorni intensi, visto che c’è una coincidenza di giorni tra il ponte della liberazione e la Pasqua. E’ stato programmato un nuovo incontro con i sindaci in Prefettura il 10 gennaio; il nuovo Prefetto è determinato a risolvere il problema.

Il motivo del caos, ovviamente, non è da addebitare ad una sola categoria. Bisogna conoscere a fondo il territorio, anche se ci sono dei fattori, come le navi da crociera, che esulano da qualsiasi possibile analisi. C’è un programma prestabilito, ma ciò che accade a terra è slegato da ciò che succede in mare. Il caos non è legato solo ai mezzi su gomma.

Stiamo serrando le fila anche per quanto riguarda la ZTL Territoriale: si potrebbe partire per il 2020”.