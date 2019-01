Emozioni con la a musica dei “Sonacore” con il “canto per la Madonna di Positano” . I ringraziamenti di Paolo Marrone

Qualche giorno fa di ritorno da Praiano dove ero stato ad ascoltare i miei amici della Paranza do Tramuntano che avevano reso un suggestivo omaggio alla Madonna nelle chiese di San Luca e di San Gennaro, pensavo se mai un giorno i Sonacore avessero avuto lo stesso onore al cospetto della nostra Madonna. La sera stessa, con una richiesta, che va aldilà della semplice coincidenza, Don Giulio ci propose di cantare il nostro brano “canto per la Madonna di Positano” proprio ai piedi di colei alla quale è dedicato. Grazie per averci Donato questa grande emozione.