Emergenza neve: Scuole chiuse e disagi nel Salernitano, in Irpinia e nel Beneventano.

Se in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina a non si registrano disagi a causa del gelo e della neve, è emergenza nei comuni dell’Irpinia, del Sannio e del Cilento.

Dalla scorsa notte la neve ha ricominciato a cadere abbondantemente in Irpinia tanto che i sindaci, nella notte, hanno emesso ordinanze di chiusura per le scuole in previsione di una giornata particolarmente fredda e difficile sul fronte della viabilità.

Si circola sull’autostrada Napoli-Canosa ma nel tratto Avellino Est-Candela ci sono rallentamenti dovuti alla neve. Difficoltà anche sulla Statale 7 Bis Ofantina, soprattutto nel tratto Volturara Irpina – Lioni. Si circola solo con pneumatici invernali e catene. In molti Comuni è scattato il piano di emergenza poiché si prevedono gelate notturne. Intanto i mezzi spargisale sono continuamente in azione. Le scuole potrebbero rimanere chiuse anche domani.

Nel Beneventano è l’alto Fortore la zona più colpita, dove la neve ha fatto la sua comparsa fino a dieci centimetri. In giornata il piano antineve scatterà anche nella Valle Telesina e in valle Caudina. Vigili del fuoco e protezione civile sono in stato di allerta.

Nessun problema a Napoli dove la neve è caduta abbondantemente solo sul Vesuvio rendendolo ancora più affascinante.

La neve è ricominciata a scendere copiosa anche a sud di Salerno, nel Vallo di Diano e del Tanagro. I sindaci hanno emesso apposite ordinanze di chiusura per la giornata di oggi a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose della notte scorsa. Le scuole oggi sono chiuse anche ad Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana Casalbuono, Teggiano, Monte San Giacomo, Padula, Buonabitacolo, San Rufo. Nel Salernitano scuole chiuse anche a Petina, Sicignano degli Alburni, Caggiano, Buccino, Piaggine.

I comuni dove si registrano maggiori disagi per la circolazione veicolare sono: Atena Lucana, Caggiano, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Petina, Sala Consilina, Sanza, Sicignano degli Alburni e Teggiano. Dalle prime ore del mattino, sulle strade principali sono all’opera i mezzi spazza neve per liberare le strade.